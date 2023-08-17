Самолеты российских авиакомпаний пересекли границы Финляндии и Эстонии из-за грозы

Самолеты российских авиакомпаний пересекли границы Финляндии и Эстонии из-за грозы
Фото: Baltphoto

Зарубежные аэронавигационные службы совместно с региональным центром Единой системы организации воздушного движения России согласовали безопасный перелет судов российских авиакомпаний во время непогоды.

Вечером, 17 августа три воздушных судна российских авиакомпаний летели над нейтральными водами в Калининград и из него. Однако рейсам помешали погодные условия, а именно- начавшаяся гроза с дождем. В результате самолеты были вынуждены пересечь границы Эстонии и Финляндии.

Службы указанных стран дали разрешение на маневр и все три российские судна смогли успешно обойти непогоду. В свою очередь Росавиация поблагодарила компетентные органы зарубежных стран за оказанное содействие и заявила о готовности обеспечить безопасное движение самолетов в воздушном пространстве России, если возникнет такая необходимость, сообщили в пресс-службе организации.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Россия» начала разбираться с тиражом журнала, в котором журналисты нашли исторические неточности.

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