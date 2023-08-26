Защитник «Зенита» Эракович рассказал о любви сербов к российскому футболу

Футболист клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Страхинья Еракович заявил, что не знает сербов, которые бы не любили Россию.

Во время беседы с журналистами «Спорт-Экспресс» защитник «Зенита» признался, что российская премьер-лига сильнее сербской. Аналогичного мнения, по мнению футболиста, придерживаются все на его родине. По его словам, он не знает сербов, которые бы не любили российский футбол и страну.

«Я не знаю ни одного серба, кто бы не любил Россию. Я считаю, что российская лига сильнее сербской», — сказал Эракович.

Он также подчеркнул, что в России очень сильные команды и у каждой есть свой стадион, поэтому национальные турниры всегда сложные и ни одна из побед не бывает легкой.

Напомним, Эракович перешел в «Зенит» из сербской «Црвены Звезды» 23 июля. Его контракт рассчитан до 2027 года с возможностью продления на один сезон. Ранее он рассказал о своем дебютном матче в составе «сине-бело-голубых».