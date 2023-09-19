Кольцевой маршрут из Петербурга в Петрозаводск запустят в конце 2023 года

Компания РЖД запустит кольцевой маршрут из Санкт-Петербурга в Петрозаводск. Поезда начнут курсировать уже в декабре 2023 года.

Отмечается, что маршрут будет традиционно проходить через тарифные остановки от Петербурга до столицы Карелии, поэтому приобрести билет можно от любой станции. Однако особенность нового маршрута заключается в том, что он кольцевой. Это значит, что на нем можно будет уехать из Петрозаводска на одном поезде и на нем же вернуться назад. Отходить от станции состав будет в 17:00, а возвращаться в 08:00. Стоянка в Северной столице составит час.

Стоит также отметить, что единственный нетуристический кольцевой маршрут ранее существовал в Москве, где с Киевского вокзала можно было прибыть на Павлецкий и наоборот, однако поезд уже не ходит. Первые маршруты из Петербурга в столицу Карелии можно будет отправиться в середине декабря 2023 года, сообщает группа «Петрозаводск транспортный» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в России ввели новые правила для поездов дальнего следования и скорректировали сроки покупки билетов.