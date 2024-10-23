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Профессор Малинен резко отреагировал на слова главы минфина Британии о Путине

Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен выразил резкую критику в адрес министра финансов Великобритании Рэйчел Ривз, назвав её «идиоткой или коррумпированным человеком» на своей странице в соцсети X. Его заявление стало реакцией на высказывания Ривз о президенте России Владимире Путине.

В своём посте Малинен напрямую обратился к Ривз, указывая на её слова и подчеркивая свою позицию по поводу её мнения о российском лидере.

Ранее Рэйчел Ривз сделала заявление, в котором отметила, что защита Великобритании начинается на Украине. Она объявила о намерении предоставить Киеву дополнительный пакет помощи в размере 2 миллиардов фунтов (более 250 миллиардов рублей) и добавила, что планирует обратить доходы Путина и России против них самих.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также поддержал Украину, заявив, что страна внесет 120 миллионов фунтов (более 14,8 миллиардов рублей) в бюджет для оказания военно-морской помощи. Лондон планирует создать морскую коалицию с Норвегией для реализации этой поддержки Киева.

 

 

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