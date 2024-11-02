«Зенит» уверенно выиграл матч против махачкалинского «Динамо» со счетом 2:1

В субботу, 2 ноября, в рамках 14-го тура Премьер-лиги, состоялись два матча, среди которых встреча петербургского «Зенита» с махачкалинским «Динамо». Игра началась с активной атаки со стороны хозяев поля, которые уже к 12-й минуте смогли открыть счет.

После навеса с углового, исполненного Дугласом Сантосом, защитник Страхинья Эракович головою направил мяч к дальней штанге, а Нино, находясь в падении, точно подправил снаряд в ворота соперников, установив счет 1:0.

Спустя короткое время «Зенит» увеличил свое преимущество. Андрей Мостовой получил мяч на правом фланге штрафной площади и, сделав навес с лицевой линии, нашел Лусиано, который головой отправил мяч в открытый угол ворот, доведя счет до 2:0. Хозяева продолжили демонстрировать уверенную игру, оставляя зрителей в ожидании новых голов.