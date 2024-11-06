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В Петербурге трехлетняя девочка получила химожоги в строительном магазине

Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В понедельник, 4 ноября, трёхлетняя девочка получила ожог второй степени в магазине в Рощино, когда случайно упала в лужу из неизвестного вещества. На теле ребенка образовались болезненные волдыри.

По информации 78.ru, девочка наступила на образовавшуюся под стеллажом лужу, которая оказалась заполненной неустановленной субстанцией. Родители, не осознав всей серьезности ситуации, сначала попытались очистить кожу дочери от жидкости с помощью влажных салфеток. Однако вскоре отец заметил, что жидкость повредила не только одежду девочки, но и кожу на его пальцах.

Поняв, что ситуация требует медицинского вмешательства, семья отвезла девочку к врачам. В медицинском учреждении врачи диагностировали у неё ожоги второй степени.

В настоящее время родители девочки планируют получить медицинские документы из учреждения, чтобы зафиксировать полученные травмы. Кроме того, в магазине, где произошел инцидент, началась служебная проверка.

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