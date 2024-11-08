Застрявшие с алкоголем туристы круизного лайнера в бешенстве от нарушенных планов

Пассажиры круизного лайнера Spectrum of the Seas, который в результате поломки задержался в Японии, оказались в непростой ситуации. Судно, на борту которого находились сотни россиян, удалось починить, и оно вышло из порта Иокогама, направляясь в Китай.

Одна из пассажирок рассказала изданию 360.ru о своих переживаниях.

«Если бы вчера выпустили на целый день в Токио, я была бы счастлива, но нас удерживали на борту, и теперь три дня, запланированные в Шанхае, пропали», — сообщила она.

Женщина ждала этого круиза в течение девяти месяцев, оплачивая его частями, и теперь ей придется сразу отправиться в аэропорт для обратного рейса.

Она отметила, что основная цель путешествия заключалась в посещении Китая и Японии, а не в проведении времени на борту роскошного лайнера.

«По сути, хотели именно Китай и Японию, а получили только один лайнер. Он, конечно, восхитителен, но я ехала не за едой и бассейном», — поделилась туристка.

Кроме того, из-за задержки многие пассажиры опоздали на свои обратные рейсы, а стоимость новых билетов достигала 100 тысяч рублей, что является непосильной суммой для большинства. В качестве утешения, пока судно находилось в ремонте в Иокогаме, компания предоставила бесплатные алкогольные напитки и доступ к интернету на борту.