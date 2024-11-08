  • 18+

  • Сегодня

    08.11.24, Пт

    Погода

    +7°

  • 18+

  • Курсы валют

    $98.07 €105.57 ¥13.62

Застрявшие с алкоголем туристы круизного лайнера в бешенстве от нарушенных планов

Пассажиры круизного лайнера Spectrum of the Seas, который в результате поломки задержался в Японии, оказались в непростой ситуации. Судно, на борту которого находились сотни россиян, удалось починить, и оно вышло из порта Иокогама, направляясь в Китай.

Одна из пассажирок рассказала изданию 360.ru о своих переживаниях.

«Если бы вчера выпустили на целый день в Токио, я была бы счастлива, но нас удерживали на борту, и теперь три дня, запланированные в Шанхае, пропали», — сообщила она.

Женщина ждала этого круиза в течение девяти месяцев, оплачивая его частями, и теперь ей придется сразу отправиться в аэропорт для обратного рейса.

Она отметила, что основная цель путешествия заключалась в посещении Китая и Японии, а не в проведении времени на борту роскошного лайнера.

«По сути, хотели именно Китай и Японию, а получили только один лайнер. Он, конечно, восхитителен, но я ехала не за едой и бассейном», — поделилась туристка.

Кроме того, из-за задержки многие пассажиры опоздали на свои обратные рейсы, а стоимость новых билетов достигала 100 тысяч рублей, что является непосильной суммой для большинства. В качестве утешения, пока судно находилось в ремонте в Иокогаме, компания предоставила бесплатные алкогольные напитки и доступ к интернету на борту.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Напавший в «Окее» на Космонавтов мстил «убийцам родственника»

    Напавший в «Окее» на Космонавтов мстил «убийцам родственника»Новости
    По делу о нападении на сотрудников и посетителей гипермаркета «Окей», расположенного на проспекте Космонавтов в…

      В Петербурге состоится церемония награждения лауреатов премии «Золотой софит»

        В Петербурге состоится церемония награждения лауреатов премии «Золотой софит»Афиша
        В понедельник, 11 ноября, в Театре юного зрителя имени А. А. Брянцева пройдет юбилейная XXX…

          Проектировщики разъяснили, почему у «Горного института» нет подземного перехода

            Проектировщики разъяснили, почему у «Горного института» нет подземного переходаНовости
            Проект станции метро «Горный институт» на Васильевском острове не включит подземный переход под Большим проспектом…

              Ксения Собчак и другие звезды готовят к продаже на Авито личные вещи

                Ксения Собчак и другие звезды готовят к продаже на Авито личные вещиНовости
                Ксения Собчак решила поделиться историями своих вещей на Авито. Ноябрьские звездные дропы — проект, приуроченный…

                  В Петербурге число погибших в пожаре на 5-й Советской выросло до пяти

                    В Петербурге число погибших в пожаре на 5-й Советской выросло до пятиНовости
                    В результате пожара в коммунальной квартире на 5-й Советской улице в Петербурге число погибших увеличилось…

                      Застрявшие с алкоголем туристы круизного лайнера в бешенстве от нарушенных планов

                        Пассажиры круизного лайнера Spectrum of the Seas, который в результате поломки задержался в Японии, оказались…