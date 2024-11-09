Более 117 млн рублей выделят на системы оповещения в Петербурге

Исполнитель контракта будет обязан предоставить телекоммуникационные услуги для приема, обработки и передачи сообщений с использованием устройств оповещения. Это включает в себя обеспечение бесперебойной работы систем оповещения на территории города.

Контракт вступит в силу сразу после его подписания и будет действовать до 25 февраля 2026 года. В Петербурге на данный момент функционируют 350 таких систем, которые должны быть обслужены в рамках выполнения условий контракта. Последний день для подачи заявок на участие в аукционе — 15 ноября, а итоги будут подведены 19 ноября текущего года.