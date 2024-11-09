Более 117 млн рублей выделят на системы оповещения в Петербурге

В Петербурге власти намерены потратить свыше 117 миллионов рублей на поддержку функционирования систем оповещения в городе. Соответствующий электронный аукцион был размещен на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Комитет по государственному заказу Петербурга.
В интервью «Парламентской газете» председатель ЛДПР Леонид Слуцкий поделился своими размышлениями о Владимире Жириновском, назвав…
С 2025 года работающие пенсионеры смогут снова рассчитывать на индексацию своих пенсий, которая была приостановлена…
С 9 по 15 ноября в Петербурге будут действовать временные ограничения движения на двух участках…
На Первом канале завершился напряженный этап «Поединков» в шоу «Голос. Дети», по итогам которого стали…
С 7 и 8 декабря на Дворцовой площади Петербурга пройдет масштабный культурный проект — мультимедийное…
В Петербурге власти намерены потратить свыше 117 миллионов рублей на поддержку функционирования систем оповещения в…