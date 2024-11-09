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Ученые предупредили о высоком риске мощного землетрясения в США

Группа ученых из Колумбийского университета выявила высокую вероятность мощного землетрясения и цунами, которые могут произойти на побережье США. Исследования Каскадной зоны субдукции, проведенные с использованием подводного картографирования, позволили выделить четыре опасных сегмента разлома, протянувшихся от южной Канады до северной Калифорнии.

Сейсмологи предупреждают о возможном мегаземлетрясении, сила которого может превышать девять баллов по шкале Рихтера. Такое землетрясение способно вызвать образование цунами, высота которого может достигать 30 метров. В зоне риска оказались побережья от Северного Орегона до Вашингтона и Южной Британской Колумбии.

Эти районы особенно уязвимы, но потенциальные последствия могут затронуть и другие штаты. Возможные угрозы включают загрязнение воды, отравление продуктами разложения и химические выбросы, что значительно усложнит ситуацию в случае бедствия.

Сюзанна Карботт, ведущий исследователь проекта, подчеркивает, что текущие планы реагирования на чрезвычайные ситуации в США устарели и требуют срочного обновления, чтобы эффективно справляться с последствиями возможной катастрофы. Исследование, проведенное специалистами, поднимает серьезные вопросы о готовности страны к подобным природным катаклизмам.

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