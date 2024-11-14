Выставка у Петропавловской крепости обойдется в 92 млн рублей

В Петроградском районе Петербурга в планах организовать интерактивные экскурсии и мастер-классы.

Как сообщает «Форпост» со ссылкой на данные на сайте госзакупок, в конце декабря у Петропавловской крепости намерены открыть выставку под названием «Путешествие по Петербургу». Подведомственное городскому комитету по развитию туризма «Конгрессно-выставочное бюро» открыло конкурс на организацию мероприятия.

Начальная стоимость контракта составляет 92,1 млн рублей. Из условий следует, что функционировать выставка будет в течение 20 дней.

Победителю необходимо заняться организацией различных мастер-классов и интерактивными экскурсиями в стилистике эпохи Петра I. Также исполнитель подготовит экспонаты в виде двуглавого орла, императорской короны Российской империи, свитка с указом, лодки, а также не меньше трех светодиодных входных арок.

Заявки на участие будут приниматься на срок до 28 ноября.