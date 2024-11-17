Хазин: После решения Путина Россия проснётся в новой реальности

Экономист Михаил Хазин прокомментировал недавнее заявление президента России Владимира Путина о создании суверенной зоны, которая, по мнению эксперта, позволит стране выйти из глобального западного проекта и избежать доминирования США. Хазин отметил, что это решение приведет к значительным изменениям в политическом и экономическом устройстве России.

По словам Хазина, создание такой суверенной зоны может быть реализовано через два ключевых механизма: БРИКС и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Оба этих объединения позволят России действовать независимо от западных стран, снижая влияние Европейского Союза и США, и адаптировать внутреннюю политику к новым реалиям. Экономист уверен, что в будущем это даст России возможность выработать уникальную социально-экономическую модель, ориентированную на собственные интересы.

По мнению эксперта, данный шаг является ответом на вызовы современности и попыткой России занять более независимую и сильную позицию на мировой арене, тем самым минимизируя влияние глобальных экономических и политических процессов, инициируемых Западом.