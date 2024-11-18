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Режиссер Родин рассказал о причине ссоры Пугачевой и Киркорова: «Может, хватит ко мне приставать?»

Фото: скриншот видео

Новости о расставании Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова когда-то потрясли фанатов и в самом деле стали настоящим шоком. Однако, несмотря на их разрыв, поп-король продолжал надеяться на поддержание теплых отношений с бывшей супругой. Этот момент потряс как самих звезд, так и их поклонников, ведь на протяжении долгих лет их союз казался не только крепким, но и идеальным примером пары, которая понимает и поддерживает друг друга.

 

Режиссер Родин рассказал о причине ссоры Пугачевой и Киркорова: «Может, хватит ко мне приставать?»
Фото: скриншот видео

 

Хотя отношения между Пугачевой и Киркоровым постепенно отошли на второй план после их развода, оба продолжали общаться еще несколько лет. В частности, до 2019 года они поддерживали достаточно теплые связи. Однако в какой-то момент их отношения окончательно завершились, и для этого существовала своя причина, которую Киркоров долго скрывал. Вопрос о том, что послужило катализатором окончательного разрыва, раскрыл режиссер Роман Родин, который был близок к обоим артистам.

 

Режиссер Родин рассказал о причине ссоры Пугачевой и Киркорова: «Может, хватит ко мне приставать?»
Фото: скриншот видео

 

События, произошедшие на одном из праздников в честь дня рождения Филиппа Бедросовича, стали тем моментом, после которого отношения пары тронулись необратимо. Родин, находившийся в тот момент рядом с ними, рассказал, что Алла Пугачева неожиданно сказала резкое высказывание в адрес бывшего мужа.

По его словам, Пугачева заявила: «Может, хватит ко мне приставать? Уже забудь про меня».

Это заявление стало для Киркорова настоящим ударом, поскольку он воспринимал его как предательство. Родин не скрывает, что слова Пугачевой прозвучали крайне оскорбительно, и именно этот момент стал поворотным, после которого их общение стало невозможным.

Филипп Киркоров не раз говорил, что после той ссоры пытался восстановить отношения с Аллой Борисовной, но все его попытки не увенчались успехом. Пугачева перестала брать трубку, а вскоре исчезла из жизни поп-короля. Параллельно с этим, в жизни Аллы Борисовны появился новый человек, и она полностью погрузилась в отношения с ним.

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