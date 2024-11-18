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Депутат Ильтяков объяснил свой спорный призыв рожать, пока «рожалка работает»

Фото: Unsplash

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков разъяснил свою неоднозначную позицию, связанную с высказыванием о том, что женщины должны «рожать, пока рожалка работает». По словам парламентария, он не намеревался оскорблять кого-либо, а его слова были неправильно поняты. Ильтяков подчеркнул, что в его призыве не было никакой грубости, а всего лишь речь шла о биологических функциях человека.

В интервью с 360.ru депутат заявил, что, по его мнению, его высказывание не имело оскорбительного подтекста. Он пояснил, что использовал слово «рожалка» в контексте детородных функций, подчеркивая, что речь шла о естественных процессах, таких как функционирование матки, яйцеклетки и сперматозоидов.

«А в чем грубость?» — сказал Ильтяков, добавив, что те, кто увидел в его словах неуважение, должны пройти курс анатомии.

Отдельно депутат выразил свое категоричное отношение к абортам, подчеркнув, что вмешательство в естественный процесс рождения является нарушением замысла Бога.

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