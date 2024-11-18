Петербург готовится к переходу в предзимье с 18 ноября

Петербург переживет переходный этап между осенью и предстоящей зимой. Начало недели, несмотря на ветер и дожди, будет относительно мягким, с температурой выше, чем в её конце. Ожидается, что температура воздуха в городе продолжит понижаться, постепенно опускаясь с +4°C до +2°C, и уже 19 ноября в Петербурге будет заметно холоднее, чем накануне. Во второй половине дня 19 ноября дожди в городе сменятся на мокрый снег, так как холодный фронт начнёт охватывать регион. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.

Середина недели принесет с собой более резкое ухудшение погодных условий. Ожидается, что к Петербургу приблизится циклон «Quiteria», который движется с территории Великобритании в сторону северо-востока, преодолевая Южную Балтику и проходя недалеко от Калининграда. Вскоре циклон окажется в барической депрессии, что приведет к значительному охлаждению атмосферы и выпадению осадков в виде мокрого снега.

Первое снегопадное проявление ожидается 20 ноября: атмосферный фронт пройдет через город в первой половине дня, а в течение дня петербуржцы смогут наблюдать мокрый снег с дождем. При этом температура будет колебаться около нулевой отметки, а в центре города и на побережье температура останется положительной — около +1…+2°C.

В Ленинградской области осадки в виде снега и мокрого снега затронут всю территорию региона, а местами температура может опуститься ниже нуля. Ожидается, что снег, который выпадет в городе, скорее всего, растает, но, тем не менее, несколько сантиметров мокрого снега останутся на улицах и дорогах.