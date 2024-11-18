Стас Барецкий призвал закрыть «Битву экстрасенсов» и наказать ведущих

Известный шоумен Стас Барецкий выступил с резкой критикой в адрес популярного шоу «Битва экстрасенсов» и выразил мнение, что передачу давно пора закрыть. В интервью NEWS.ru Барецкий заявил, что шоу наносит вред зрителям, и предложил привлечь ведущих программы к ответственности за «пудрение мозгов» людям. По его словам, такие передачи способствуют распространению обмана и манипуляций среди населения.

«Эту дурацкую передачу давно пора убрать с российского телевидения. А ведущих нужно посадить, чтобы они больше не вводили людей в заблуждение!» — подчеркнул Барецкий.

Шоумен убежден, что шоу, которое позиционирует экстрасенсов как людей с особыми способностями, является лишь инструментом для манипуляций с аудиторией.