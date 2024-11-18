  • 18+

  • Сегодня

    19.11.24, Вт

    Погода

    +2°

  • 18+

  • Курсы валют

    $100 €105.71 ¥13.8

Стас Барецкий призвал закрыть «Битву экстрасенсов» и наказать ведущих

Фото: скриншот видео

Известный шоумен Стас Барецкий выступил с резкой критикой в адрес популярного шоу «Битва экстрасенсов» и выразил мнение, что передачу давно пора закрыть. В интервью NEWS.ru Барецкий заявил, что шоу наносит вред зрителям, и предложил привлечь ведущих программы к ответственности за «пудрение мозгов» людям. По его словам, такие передачи способствуют распространению обмана и манипуляций среди населения.

«Эту дурацкую передачу давно пора убрать с российского телевидения. А ведущих нужно посадить, чтобы они больше не вводили людей в заблуждение!» — подчеркнул Барецкий.

Шоумен убежден, что шоу, которое позиционирует экстрасенсов как людей с особыми способностями, является лишь инструментом для манипуляций с аудиторией.

 

ПОДЕЛИТЬСЯ:

ООО «Петербургтеплоэнерго» завершает масштабные ремонтные работы в Петроградском районе

ООО «Петербургтеплоэнерго» завершает масштабные ремонтные работы в Петроградском районеВсе новости
«Петербургтеплоэнерго» в Петроградском районе Санкт-Петербурга завершает масштабные ремонтные работы тепловых сетей и технологическое перевооружение котельных. Эти мероприятия признаны значительно улучшить качество услуг по теплоснабжению в историческом центре города. Серьезные качественные улучшения произошли в котельной на улице имени Льва Толстого – там выполнена замена основного оборудования, были установлены новые водогрейные котлы...
Подробнее

На тепловых сетях от котельной «Петербургтеплоэнерго» в Сестрорецке прошла противоаварийная тренировка

На тепловых сетях от котельной «Петербургтеплоэнерго» в Сестрорецке прошла противоаварийная тренировкаНовости
В городе Сестрорецке прошла противоаварийная тренировка, организованная администрацией Курортного района совместно с ООО «Петербургтеплоэнерго». По условиям тренировки сотрудники «Петербургтеплоэнерго» вместе со специалистами других ресурсоснабжающих организаций отработали действия по устранению технологического нарушения, вызванного падением давления в трубопроводе. Координировали действия участников тренировки представители Администрации Курортного района через созданный оперативный штаб.   Быстрые, выверенные...
Подробнее