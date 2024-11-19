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Появился план мероприятий празднования 80-летия Великой Победы

Фото: телеграм-канал Кремля

В Музее Победы на Поклонной горе в Москве 19 ноября представили масштабный план мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В честь этой исторической даты будет проведено более 170 мероприятий, которые охватят разные аспекты жизни общества и позволят каждому почувствовать сопричастность к великому празднику. Презентацию плана возглавила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, которая является руководителем рабочей группы оргкомитета по реализации юбилейных мероприятий.

По словам министра, эти мероприятия должны не только напоминать о героизме и подвигах советских солдат, но и стать личным переживанием каждого участника. Она подчеркнула, что план продолжает дополняться новыми инициативами, и важно, чтобы среди множества событий каждый мог найти что-то значимое для себя.

Структура мероприятий и участие ведомств

Мероприятия, входящие в план празднования, разделены на четыре основные тематические категории. Они включают в себя торжественные события, мемориализацию памятных дат, увековечение памяти погибших героев, а также целый ряд социально значимых проектов и культурных инициатив. В реализации этих мероприятий примут участие не только федеральные органы власти, такие как Министерства обороны, культуры, образования, спорта, транспорта и цифровых технологий, но и различные общественные, просветительские и патриотические организации.

Ключевые события и памятные акции

Одним из центральных моментов в рамках празднования станут уже ставшие традиционными мероприятия, такие как «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». Эти акции, которые каждый год собирают миллионы участников по всей России, продолжат своё существование и в юбилейный год. В то же время, план включает и новые инициативы, направленные на еще более глубокое осмысление исторической памяти и важности события.

Увековечение памяти и крупные проекты

Особое внимание будет уделено увековечению памяти павших героев. Так, в рамках проекта, реализуемого Российским военно-историческим обществом и Союзным государством, планируется создание монументальной скульптурной композиции «Монумент Воину-победителю», которая будет установлена в мемориальном комплексе на Курской дуге.

Кроме того, значительное количество выставок, приуроченных к 80-летию Победы, пройдет в ведущих федеральных музеях, таких как Музейно-выставочный центр «Росфото», музеи-заповедники «Московский Кремль» и «Куликово поле».

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