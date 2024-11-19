В Петербурге обсудят классическую архитектуру и взрывные новаторские идеи

С 27 ноября по 1 декабря в Российском этнографическом музее пройдет IX биеннале «Архитектура Петербурга». Оргкомитет раскрыл детали программы, разделенной на деловой и культурный блоки.

Петербургская архитектурная биеннале — традиционно одно из главных российских событий в сфере архитектуры, доступное не только профессиональному сообществу, но и горожанам независимо от возраста и рода деятельности. Помимо выставки архитектурных проектов гостей ждут дискуссионные площадки и специальные мероприятия.

Деловая программа представлена с четырех тематических ракурсов. У каждой сессии свои спикеры и модераторы.

Начнется беседа со стыковки архитектуры и Генплана Ленинградской области и Петербурга. Об этом впервые поговорят в режиме открытого диалога два главных архитектора двух субъектов РФ.

Сразу два круглых стола посвятят будущему Петербургу: традиционный — про петербургскую идентичность в архитектуре, баланс функций в новых пространствах, форматы планирования и развития города, второй — футуристичный, со взрывными новаторскими идеями, попыткой изменить традиционный взгляд на сохранение культурного наследия, смелыми идеями.

Обсудят также аэропортовую, туристическую, деловую, жилую и даже культовую архитектуру. Полную версию программы можно найти на официальном сайте Объединения архитектурных мастерских (ОАМ).

В этом году организаторы решились на довольно смелый и необычный эксперимент — принять на площадке биеннале еще несколько авторитетных конференций: форсайт-сессию РБК, диалоги и круглые столы Делового Петербурга, Агентства бизнес новостей, Masters, Города Проектировщиков и Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга.

«Наша биеннале станет своеобразной «матрешкой», площадкой для площадок, чтобы привлечь лучшие умы и диалоговые практики на темы архитектуры», — отметил председатель Объединения архитектурных мастерских Олег Харченко.

Участие в деловой программе уже подтвердили более чем 100 спикеров и модераторов. Среди них главные архитекторы и руководители архитектурных мастерских, представители образовательного и девелоперского сообществ, производственных компаний, яркие деятели культуры и искусств, руководители профильных областных и городских комитетов. Также участие в биеннале планируют принять вице-губернаторы Петербурга и Ленинградской области, архитекторы Объединения архитектурных мастерских, ведущие девелоперы и застройщики России, деканы и ректоры архитектурных и художественных вузов города.

Традиционная и неотъемлемая часть биеннале «Архитектура Петербурга» — экспозиция в Мраморном зале Российского этнографического музея, на фоне которой и будут проходить мероприятия деловой программы. Посетители выставки смогут ознакомиться со 120 проектами Петербурга и других регионов, а также получить представление о проектировании в центральных районах города.

«Экспозиция производит впечатление легкости и проницаемости. Визуальное ядро — в направление медиаэкрана. Масса конструкций и планшетов с освещением стремится к нулю в противоход тяжелому и массивному Мраморному залу. Это воплощение хайтека с опорой на классику», — рассказал руководитель Архитектурно-строительного бюро «Ингмар» Ингмар Витвицкий.

Основная программа традиционно предполагает культурные события. В этом году биеннале переплетает общими смыслами архитектуру как искусство с другими проявлениями человеческого творчества. Так, участники смогут посетить различные музеи, театры, выставочные пространства, храмы, творческие вузы и даже модные бренды. В распоряжении гостей Музей истории Санкт-Петербурга, Музей Фаберже, ЦВЗ «Манеж», Музей Академии художеств, Цирк на Фонтанке, РОСФОТО, МВЦ «Петербургский художник», «Петербург глазами инженера», Анненкирхе, Покровская церковь на Боровой, Академия художеств имени Ильи Репина, театр «Открытое Пространство», «МЕТАМОДЕРНИСТЫ», MASTERS, MILLA BERILLO и так далее.