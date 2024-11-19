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Экономист Хазин предсказал рост доллара до 120-130 рублей к весне 2025 года

Россия, Санкт-Петербург. Российские деньги.

В истории современной России зафиксирован уникальный момент: ставки по депозитам стали компенсировать или даже превысили реальную инфляцию, что вызвало беспокойство среди экономистов. Об этом сообщил в эфире радио Sputnik известный российский экономист Михаил Хазин, который также занимал должность в администрации президента России. Эксперт подчеркнул, что такая ситуация не может длиться долго с экономической точки зрения, и в дальнейшем экономическая ситуация может развиваться в одном из двух сценариев.

По словам Хазина, либо власти введут ограничения на снятие средств с депозитов, либо будет запущен процесс девальвации рубля. Экономист полагает, что российские власти выбрали второй путь и начали постепенно снижать курс национальной валюты. Хазин отметил, что буквально неделю назад курс доллара был близким к отметке в 100 рублей, однако текущая тенденция ослабления рубля может привести к более значительным изменениям в будущем. В результате, к весне 2025 года доллар, по мнению эксперта, может стоить от 120 до 130 рублей.

Несмотря на такой прогноз, Хазин предупредил, что нет смысла спешить с покупкой долларов в ожидании роста курса.

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