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Росгвардия разъяснила правила для тех, кто хочет приобрести оружие

Фото: Baltphoto

С начала 2024 года более 108 тысяч жителей Подмосковья подали заявки на получение разрешений на оружие. В интервью 360.ru, представитель Росгвардии по Московской области Антон Фокин подробно рассказал, как правильно оформить заявку на оружие, а также какие правила и ограничения существуют для будущих владельцев.

Чтобы стать владельцем оружия в Подмосковье, необходимо быть старше 21 года. Помимо заявления и паспорта, потенциальный покупатель должен предоставить медицинское заключение, которое подтверждает отсутствие противопоказаний к владению оружием, а также справку, свидетельствующую об отсутствии наркотических или психотропных веществ в организме. После этого необходимо пройти обучение в одном из 20 образовательных учреждений, занимающихся подготовкой владельцев оружия. По словам Фокина, обучение состоит из теоретической и практической частей, по итогам которых выдаётся свидетельство. Далее необходимо сдать экзамен на знание правил безопасного обращения с оружием, который проводится с участием сотрудника Росгвардии. После успешного прохождения всех этапов, будущий владелец может подать заявку на разрешение на оружие, которое необходимо получить в течение двух недель после покупки.

Не менее важным моментом является регулярное обновление разрешения. Через пять лет после получения лицензии необходимо заново собрать документы и пройти медицинскую комиссию для продления разрешения на оружие.

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