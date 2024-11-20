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В России думают сократить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ

Фото: Baltphоto / Ольга Андросова

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий понижение с пяти до трех лет срока владения недвижимым имуществом. Далее можно будет не уплачивать НДФЛ с дохода от его продажи.

На сегодняшний день налог от продажи недвижимости не нужно платить тогда, когда объект в течение минимум пяти лет находился в собственности налогоплательщика. Авторы проекта предлагают установить общий минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества в три года, сообщает «Деловой квартал Санкт-Петербург».

В том случае, если право собственности на имущество было получено по наследованию или по договору дарения от члена семьи или близкого родственника, то разрешить продать ее без уплаты НДФЛ предлагается через один год, а других случаях — через два года.

В пояснительной записке уточняется, что многие граждане, пытаясь сэкономить и не платить подоходный налог от продажи, предпочитают дожидаться окончания периода.

 

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