В Петербурге прощаются с премьером Мариинского театра Владимиром Шкляровым

В Петербурге прошла церемония прощания с Владимиром Шкляровым, премьером Мариинского театра, трагически погибшим в результате несчастного случая в ночь на 16 ноября. Прощание с артистом балета проходит в Белом фойе Мариинского театра, куда пришли коллеги, друзья и поклонники его таланта.

Среди тех, кто пришёл отдать последнюю дань уважения, были генеральный директор Большого театра, директор и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, а также балерина Диана Вишнёва.

Церковная панихида состоится в 14:00 в Николо-Богоявленском морском соборе, после чего тело Владимира Шклярова будет похоронено на Смоленском православном кладбище.

Владимир Шкляров ушёл из жизни в возрасте 39 лет.