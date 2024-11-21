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В Петербурге прощаются с премьером Мариинского театра Владимиром Шкляровым

Фото: Мариинский театр

В Петербурге прошла церемония прощания с Владимиром Шкляровым, премьером Мариинского театра, трагически погибшим в результате несчастного случая в ночь на 16 ноября. Прощание с артистом балета проходит в Белом фойе Мариинского театра, куда пришли коллеги, друзья и поклонники его таланта.

Среди тех, кто пришёл отдать последнюю дань уважения, были генеральный директор Большого театра, директор и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, а также балерина Диана Вишнёва.

Церковная панихида состоится в 14:00 в Николо-Богоявленском морском соборе, после чего тело Владимира Шклярова будет похоронено на Смоленском православном кладбище.

Владимир Шкляров ушёл из жизни в возрасте 39 лет.

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