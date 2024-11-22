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В Петербурге откроется Центр помощи женщинам в трудных жизненных ситуациях

Фото: pxhere.com

В Петербурге планируется открытие нового Центра помощи женщинам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Центр, получивший название «Феникс», будет предоставлять поддержку женщинам, столкнувшимся с домашним насилием, семейными конфликтами, зависимостями или трудностями в отношениях с близкими людьми. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Татьяну Котляревскую, главу Общественного совета по вопросам семьи и детства при администрации Центрального района города.

«Феникс» станет важным ресурсом для женщин, оказавшихся в непростой ситуации и не знающих, как дальше поступить. Котляревская отметила, что такие ситуации часто требуют не только юридической, но и психологической помощи. По ее словам, женщине нужно уметь принять решение — двигаться дальше или оставаться в ситуации, которая ее истощает. В центре будет оказана необходимая поддержка, направленная на восстановление уверенности и помощь в решении личных и семейных проблем.

Ожидается, что Центр откроется весной 2025 года. В «Фениксе» будут организованы различные мероприятия, включая воркшопы, встречи, курсы по профориентации, а также психологическая помощь для женщин. Кроме того, в центре будет работать детская комната с няней, что обеспечит удобство для мам с маленькими детьми.

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