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В Авито Услугах рассказали, как продвигать услуги по строительству и ремонту

Фото: pxhere.com

Согласно последним исследованиям, проведенным специалистами Авито Услуг, спрос на услуги в сфере ремонта и строительства в третьем квартале 2024 года увеличился на 25%. Сотрудники Авито Услуг и агентства ORO выяснили, что 41% ремонтников и 37% строителей пользуются онлайн-инструментами для продвижения. Команда платформы собрала советы по использованию онлайн-инструментов.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это создание профиля. Важный элемент — фотографии работ. Снимки должны быть качественные и показывать процесс и результат работы («до» и «после»). Портфолио потребует обновления, необходимо будет добавлять новые проекты. Когда количество работ увеличится, уместно будет выделить типы услуг. Также стоит делиться кейсами с этапами выполнения работ.

Рейтинг и отзывы — тоже важные факторы. Пользователи часто оставляют отзывы о выполненных работах, и это может быть как положительным, так и отрицательным опытом. Важно реагировать на отзывы, отвечать на комментарии, просить довольных пользователей о рекомендациях.

Доверие повышается, когда у мастера есть сертификаты и лицензии, их тоже надо демонстрировать.   Ведение блога и создание контента хороший способ показать свои знания и умения. Это можно сделать, делясь советами по ремонту, обзорами по новым технологиям, материалам и инструментам. Не стоит забывать об акциях и специальных предложениях, скидках для новых клиентов.  

Современные пользователи ценят время, поэтому в среднем ответ на запрос должен поступать в течение 15 минут. Освоение онлайн-инструментов помогает бизнесу. Специалисты Авито и мастера продолжат обсуждать эту тему на конференции, посвященной строительству и ремонту, которая состоится 26 ноября (в том числе, в формате онлайн).

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