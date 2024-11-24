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Россиянам объяснили, как выбрать качественную икру на Новый год

Фото: pxhere.com

Икра — незаменимый атрибут новогоднего стола, но как выбрать качественный продукт? Мы обратились к эксперту, Максиму Каплунову, лидеру направления технологий сети ресторанов MYBOX, чтобы узнать, на что стоит обратить внимание при покупке икры и как правильно её хранить.

Сезонность и свежесть
Икру лучше покупать в сезон вылова лосося:

  • Горбуша и нерка — с июня по август,
  • Кета — с августа по октябрь,
  • Кижуч — с сентября по ноябрь.
    В остальное время года икра представлена в замороженном или засоленном виде.

Правильное хранение
Икру нужно хранить в холодильнике при температуре от +2°C до +4°C. В закрытой упаковке она сохраняет свежесть до года, но после вскрытия её следует съесть в течение 3-5 дней. Замораживать икру не рекомендуется, так как она теряет вкус и текстуру.

 

Россиянам объяснили, как выбрать качественную икру на Новый год
Фото: pxhere.com

 

Как выбрать качественную икру
При выборе икры обращайте внимание на её консистенцию: зерна должны быть упругими, целыми и легко отделяться. Запах должен быть свежим, а вкус — умеренно солёным, без горечи. Идеальный продукт не должен содержать лишней жидкости.

Упаковка и проверка качества
Лучше выбирать икру в стеклянной таре, чтобы видеть её состояние. Если икра в металлической банке, убедитесь, что упаковка не вздута. Важно проверять дату производства и покупать икру, произведенную в сезон вылова рыбы.

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