Россиянам объяснили, как выбрать качественную икру на Новый год

Икра — незаменимый атрибут новогоднего стола, но как выбрать качественный продукт? Мы обратились к эксперту, Максиму Каплунову, лидеру направления технологий сети ресторанов MYBOX, чтобы узнать, на что стоит обратить внимание при покупке икры и как правильно её хранить.

Сезонность и свежесть

Икру лучше покупать в сезон вылова лосося:

Горбуша и нерка — с июня по август,

Кета — с августа по октябрь,

Кижуч — с сентября по ноябрь.

В остальное время года икра представлена в замороженном или засоленном виде.

Правильное хранение

Икру нужно хранить в холодильнике при температуре от +2°C до +4°C. В закрытой упаковке она сохраняет свежесть до года, но после вскрытия её следует съесть в течение 3-5 дней. Замораживать икру не рекомендуется, так как она теряет вкус и текстуру.

Как выбрать качественную икру

При выборе икры обращайте внимание на её консистенцию: зерна должны быть упругими, целыми и легко отделяться. Запах должен быть свежим, а вкус — умеренно солёным, без горечи. Идеальный продукт не должен содержать лишней жидкости.

Упаковка и проверка качества

Лучше выбирать икру в стеклянной таре, чтобы видеть её состояние. Если икра в металлической банке, убедитесь, что упаковка не вздута. Важно проверять дату производства и покупать икру, произведенную в сезон вылова рыбы.