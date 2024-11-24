Госдума анонсировала увеличение материнского капитала до 1 млн рублей

В Госдуме сообщили о значительном увеличении материнского капитала. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объявила, что уже через три года размер выплаты на второго ребенка достигнет одного миллиона рублей, при условии, что семья не получала материнский капитал при рождении первого ребенка.

По словам Бессараб, увеличение маткапитала будет происходить в рамках трехлетнего бюджета, и важно отметить, что размер выплат будет соответствовать реальной инфляции, а не только прогнозным данным.

«Мы ожидаем, что через три года размер материнского капитала на второго ребенка, если на первого его не получали, составит миллион рублей. Это увеличение будет отражать не только прогнозную инфляцию, но и реальный рост цен», — пояснила она в интервью «Парламентской газете».

Кроме того, с 1 февраля 2025 года планируется повышение выплат для всех получателей материнского капитала. Например, сумма материнского капитала на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, а на второго — 894 тысячи рублей.