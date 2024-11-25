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Более десяти человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Ленобласти

Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В Ленинградской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в результате которого более десяти человек получили травмы. Авария произошла в 07:24 в поселке Новоселье, который находится в Ломоносовском районе региона, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ленобласти.

По предварительным данным, на Красносельском шоссе, около дома 8, автобус, следовавший по маршруту, врезался в стоящие грузовики. В момент столкновения автобус был полон пассажиров, включая несколько детей. Как сообщил портал 78ru, автобус, по всей видимости, двигался на большой скорости, что привело к тяжёлым последствиям.

В результате аварии травмы получили более десяти человек, которые сейчас получают медицинскую помощь на месте происшествия. В ликвидации последствий аварии участвуют медики, сотрудники полиции и Госавтоинспекции.

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