«Квоты на СИМ»: могут ли кикшеринги ограничить количество самокатов

Противоречивым заявлением кикшерингов в этом сезоне можно назвать идею квотирования прокатных СИМ в крупных городах. Летом вопросов по самокатам было довольно много и тема немного затерялась. Наша редакция решила к ней вернуться и направила запросы кикшерингам, которые выступали «за» — МТС Юрент и Яндекс GO. В том числе было интересно, как именно должен вестись расчет допустимого количества СИМ на улицах Петербурга.

На данный момент ответ предоставил кикшеринг МТС Юрент.

«Мы поддерживаем идею о введении квотирования в крупных городах. Этот механизм позволяет определить оптимальное для города количество самокатов», — сообщила пресс-служба кикшеринга.

По мнению МТС Юрент, при оценке допустимого количества СИМ нужно учитывать: населенность города, уровень развития инфраструктуры, спрос со стороны пользователей на услугу кикшеринга, места, где самокаты нужны пользователям.

Конкретной формулы пока нет, однако пресс-служба пояснила, что для каждого города расчет должен вестись индивидуально.

По Северной столице были приведены следующие цифры (на начало сезона 2024 года): общий парк арендных самокатов трех операторов составлял более 48 тысяч устройств. Из них 20 тысяч у Whoosh, 15 тысяч у МТС Юрент и 13 тысяч — у «Яндекс Go».

Далее приведен расчет среднего количества самокатов на 1000 петербуржцев. Получилась цифра – 8,7. И это больше, чем в Москве – там показатель составляет 5,5. То есть, предлагается следовать примеру столицы и сокращать по среднему, чтобы не было скопления СИМ у метро и остановок наземного транспорта.

«Мы полагаем, что снижение общего размера парка операторов до 30 тысяч путем введения квотирования позволит избежать таких перегрузов», — назвали допустимое для Питера количества СИМ в городе на Неве.

В качестве дополнительных мер было предложено перераспределение парка самокатов, когда на центр города приходится 30% СИМ, а остальные отправляются в спальные районы. Это опять же по примеру Москвы.

Помимо того, в МТС Юрент напомнили о предложении кикшерингов создать в центре города парковок для СИМ с разметкой (вместо действующего запрета оставлять самокаты в четырех центральных районах).