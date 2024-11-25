В Кронштадте построен передовой лицей

Девелопер проекта, «ГК Алькор», получил разрешение на ввод в эксплуатацию учебного заведения на 550 мест.
Лицей входит в комплекс социальной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Остров фортов».
Планируется, что учебное заведение будет передано на баланс города и уже в сентябре 2025 года примет первых учеников.
Общая площадь трехэтажного лицея составит 14 179 кв. м. Он будет включать 22 учебных класса.
В лицее предусмотрен просторный зал-атриум со стеклянным потолком, двигающимися стенами-трансформерами и лестницей-трибуной. Для трибуны использовали HPL-панели под дерево. Складные перегородки интегрированы по всему зданию и могут изменять размер коридоров и учебных кабинетов.
Также в учебном заведении предусмотрены зоны для отдыха и две террасы на третьем этаже.
В лицее оборудованы два бассейна и два спортзала, тренажерный зал, кабинеты для занятия кулинарией и резьбой по дереву и металлу, специальные лингвистические классы, библиотека с читальным залом.
На прилегающей территории обустроены футбольное и баскетбольное поля, беговые дорожки, зона для прыжков в длину, игровые комплексы и уличные тренажеры, скамейки для отдыха.
В здании реализована безбарьерная среда для удобства маломобильных слоев населения.
«Лицей построен с соблюдением строгих принципов безопасности, универсальности и адаптивности. Школьников встретят просторные классы с хорошей естественной освещённостью, вентиляцией и акустикой, с эргономичной мебелью и современным школьным оборудованием», — подчеркнула руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.