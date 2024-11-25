Протоиерей Первозванский пояснил, можно ли женщине ходить в храм в брюках

Клирик московского храма Сорока Севастийских мучеников, протоиерей Максим Первозванский, в интервью РИА Новости разъяснил позицию Церкви относительно одежды для женщин, посещающих храм. Он отметил, что современные женские брюки и штаны не нарушают церковных канонов и могут быть вполне приемлемым вариантом для прихода в церковь.

Однако протоиерей уточнил, что в храмах с более строгими требованиями к внешнему виду прихожанок женщинам, пришедшим в брюках, часто предлагается надеть юбку, которую можно получить у входа. В некоторых местах, где существует особое внимание к соблюдению традиций, это может быть обязательной практикой.

Максим Первозванский подчеркнул, что если женщина сталкивается с выбором между тем, чтобы не посещать храм из-за отсутствия юбки или прийти в брюках, ей следует предпочесть второй вариант. По его словам, в большинстве случаев посещение церкви в брюках не будет причиной замечаний, однако в некоторых храмах с особенно строгими правилами могут возникнуть недоразумения из-за внешнего вида.

Протоиерей также отметил, что традиции Церкви требуют, чтобы мужчины не носили женскую одежду, а женщины — мужскую. Несмотря на то что исторически брюки считались частью мужского гардероба, сегодня они стали неотъемлемой частью женской моды, и Церковь не видит в этом нарушении нравственных или церковных норм. Важным моментом остается соблюдение общего принципа скромности и уважения к храму.