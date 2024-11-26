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Большинство иностранных компаний продолжают работать в Подмосковье, несмотря на санкции

Московская область остается одним из ключевых регионов для иностранных инвесторов, несмотря на экономические вызовы последних лет. На пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета, посвящённом новой экономической политике, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что из около 200 иностранных компаний, работающих в регионе, большинство продолжает успешно вести свою деятельность, несмотря на внешнеэкономическую нестабильность. Об этом сообщил 360.ru.

Большинство иностранных компаний продолжают работать в Подмосковье, несмотря на санкции
Фото: Baltphoto

Глава региона подчеркнул, что традиционно Подмосковье привлекает инвесторов благодаря высокому производственному потенциалу, который был заложен ещё в советские времена. Московская область обладала значительными достижениями в сельском хозяйстве, а также в области технологий и инноваций.

«Технологичность и наши инновации всегда служили конкурентным преимуществом», — отметил Воробьев, добавив, что жители области, работающие в научных центрах и индустриальных парках, обеспечивают высокие результаты.

По словам губернатора, иностранные компании, работающие в Подмосковье, часто заявляли о высоких доходах от бизнеса в России, что делает регион привлекательным для долгосрочных вложений. Несмотря на санкции и экономические трудности, большинство компаний смогло сохранить своё присутствие на рынке.

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