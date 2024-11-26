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Экономика без кредитования: как добиться финансовой устойчивости в условиях нестабильности

В последние десятилетия кредитование стало неотъемлемым элементом экономической системы многих стран, оказывая влияние как на частных граждан, так и на предприятия. Банк, займы, ипотеки — все эти инструменты активно используются для поддержки потребительского спроса и развития бизнеса. Финансовый эксперт Юлия Шайхразеева с более чем двадцатилетним стажем, а также преподаватель РЭУ им. Плеханова, поделилась с RusNews24.ru своим взглядом на ключевые аспекты этой темы.

Экономика без кредитования: как добиться финансовой устойчивости в условиях нестабильности
Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

 

Эксперт акцентирует внимание на том, что основная роль кредитования заключается в обеспечении доступа как физических, так и юридических лиц к необходимым финансовым ресурсам. Кредитные продукты, по ее мнению, позволяют людям приобретать товары и услуги, которые они не могут себе позволить сразу, что способствует стимулированию потребительского спроса и улучшению качества жизни. Однако, несмотря на этот положительный эффект, в последние годы наблюдается стагнация реальных доходов населения, что делает рост потребления во многом зависимым от заимствованных средств. Без кредитования, утверждает Шайхразеева, гражданам пришлось бы отказаться от крупных покупок, а также строго следить за своими финансами.

Тем не менее, использование кредитных ресурсов приводит и к долгосрочным последствиям. Эксперт отмечает, что многие экономики сталкиваются с высокой задолженностью, что приводит к финансовой нестабильности. Высокие процентные ставки и долговые обязательства оказывают тормозящее воздействие на развитие бизнеса, что может мешать экономическому росту и стимулировать предпринимателей к сворачиванию проектов.

 

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