Авито Работа и РЖД создали совместный проект по подбору сотрудников

Авито Работа и РЖД запустили кампанию по размещению объявлений на наружных баннерах и на цифровой платформе. Проект реализуется в пяти городах, таких как Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Воронеж и Саратов.

В этих городах размещены наружные баннеры, которые информируют соискателей о доступных вакансиях, а также онлайн-объявления на ИТ-платформе Авито Работа. Классифайд применяет цифровые инструменты — медийные баннеры, рассылки и сторис. В фотосессии для проекта приняли участие действующие работники РЖД.

Все это позволяет привлечь внимание аудитории к более чем 200 открытым вакансиям, среди которых такие профессии, как помощники машиниста, монтеры пути, электромеханики, сигналисты, дежурные по станции и другие.

Специалисты отмечают, что ситуация на современном рынке труда постоянно требует поиска новых решений в сфере привлечения кадров. Наблюдается дефицит квалифицированных сотрудников, и это создает почву для объединения организаций для решения этого вопроса.