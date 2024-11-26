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Авито Работа и РЖД создали совместный проект по подбору сотрудников

Авито Работа и РЖД запустили кампанию по размещению объявлений на наружных баннерах и на цифровой платформе. Проект реализуется в пяти городах, таких как Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Воронеж и Саратов.

Авито Работа и РЖД создали совместный проект по подбору сотрудников
Фото предоставлено пресс-службой Авито

В этих городах размещены наружные баннеры, которые информируют соискателей о доступных вакансиях, а также онлайн-объявления на ИТ-платформе Авито Работа. Классифайд применяет цифровые инструменты — медийные баннеры, рассылки и сторис. В фотосессии для проекта приняли участие действующие работники РЖД.

Все это позволяет привлечь внимание аудитории к более чем 200 открытым вакансиям, среди которых такие профессии, как помощники машиниста, монтеры пути, электромеханики, сигналисты, дежурные по станции и другие.

Специалисты отмечают, что ситуация на современном рынке труда постоянно требует поиска новых решений в сфере привлечения кадров. Наблюдается дефицит квалифицированных сотрудников, и это создает почву для объединения организаций для решения этого вопроса.

«Сфера железнодорожных перевозок в России активно развивается. Этот процесс требует привлечения квалифицированного персонала различных категорий. В условиях дефицита кадров мы стремимся сотрудничать с бизнесом, чтобы эффективнее доносить до соискателей возможности трудоустройства или смены карьеры по востребованным профессиям», — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

«В текущих реалиях, сложившихся на рынке труда, приходится ежедневно искать новые эффективные инструменты. То, что работало еще вчера, — не факт, что принесет пользу сегодня, поэтому приходится держать руку на пульсе», — комментирует Сергей Двадцатов, заместитель начальника департамента управления персоналом ОАО «РЖД».

 

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