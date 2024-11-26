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Нутрициолог Попова рассказала, какие сухофрукты могут представлять опасность для здоровья

Нутрициолог Юлия Попова в ходе своей беседы в эфире телеканала «Санкт-Петербург» поделилась важной информацией о том, какие сухофрукты могут быть потенциально опасными для здоровья. Специалист объяснила, на что стоит обращать внимание при выборе этих продуктов и как правильно их подготовить к употреблению.

Нутрициолог Попова рассказала, какие сухофрукты могут представлять опасность для здоровья
Фото: pxhere.com

 

Попова отметила, что сухофрукты с ярким блестящим видом могут скрывать в себе опасные химические вещества, так как для достижения такого внешнего вида часто используются различные добавки. Один из распространенных способов обработки – использование диоксида серы. Этот химикат помогает защитить сухофрукты от бактерий и плесени, однако, как подчеркнула специалист, на практике он не представляет серьезной угрозы для здоровья.

«Остатки диоксида серы можно легко смыть горячей водой, а вот плесень гораздо опаснее», – отметила нутрициолог.

 

Кроме того, в процессе обработки нередко применяется каустическая сода, чтобы ускорить сушку и разрушить кожуру. Но этот химикат также безопасен, если сухофрукты предварительно промыть горячей водой.

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