Китайские авто продолжают завоевывать российский рынок

Китайские автомобили стабилизировали долю на российском рынке. Такие выводы озвучили эксперты Авито Авто на третьей федеральной дилерской конференции «Высшая передача».

По словам руководителя команды аналитики коммерческого блока Авито Авто Артема Соколова, российский автомобильный рынок показывает уверенный рост. При этом доля российских автомобилей на рынке составляет 22%, тогда как китайские закрепились на уровне 68%, и интерес покупателей к маркам из Поднебесной продолжает расти.

По словам Соколова, доля авто с пробегом на площадке Авито Авто выросла в октябре 2024 год к году на 35%. Доля российских авто составляет 25%, а доля китайского автопрома составляет 5%. Лидером же являются производители других стран, на чью долю приходится 70% от предложения.

Любопытно, что по данным площадки, если раньше клиенты рассматривали китайские авто с пробегом наряду с давно знакомыми корейскими и европейскими марками, то в настоящий момент усиливается конкуренция непосредственно между брендами из Поднебесной. К примеру, марку Geely пользователи рассматривают вместе с Haval, а JETOUR вместе с Jaecoo J7.

По словам руководителя продукта для частных пользователей Арины Дзюба, большую роль в изменении поведенческих привычек покупателей авто играет цифровизация сервисов. В этом случае дилеры стремятся охватить тех пользователи, которые ищут машину для покупки на Авито Авито. По оценкам сервиса, ежедневно объявления о продаже в сегменте просматривают порядка 7 млн человек, 34% из них готовы купить авто у дилера. В прошлом году этот показатель составлял на 5% меньше.

Директор по развитию сегмента автодилеров Авито Авто Антон Воронов подчеркнул, что площадка продолжит развитие решение для дилеров.

«Наши показатели свидетельствует в том числе о росте активности среди автопроизводителей и дилеров, стремящихся расширить свое присутствие на рынке», — заявил представитель Авито Авто.

Отметим, что дилерская конференция «Высшая передача» объединила ведущих экспертов в области автомобилей. Участники сессии также обсудили новые тренды в продвижении дилерского бизнеса с использованием цифровых инструментов. К примеру, главный редактор журнала «За Рулем» Максим Кадаков, представители команды «Привет Тачки» Илья Фролов и Алексей Жутиков, а также автоблогер Лиса Рулит поделились, как создавать востребованный для клиентов контент.