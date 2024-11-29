Трудоустройство молодых специалистов обсудили в Петербурге

Третий день Финала Чемпионата «Профессионалы» в «Экспофоруме» был посвящен выработке системных решений, направленных на развитие профессионалов в различных отраслях.

Ключевым событием стала конференция «Эффективное взаимодействие образования. Лучшие практики». Участники обсудили важные аспекты целевого обучения и маршрутизации выпускников, а также совместные профориентационные мероприятия для школьников и студентов.

Председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская отметила, что связь между промышленностью и образовательными учреждениями укрепляются, а число мест в учреждениях среднего профессионального образования увеличилось более чем на 6600 за последние пять лет. В Петербурге работают 116 образовательных организаций, обучающих более 125 тысяч студентов.

Интерес участников вызвала панельная дискуссия «Профессиональный вызов: подготовка кадров для централизованных отраслевых работодателей». Ксения Сильченко из Колледжа автоматизации рассказала о проекте «Профессионалитет», который уже несколько лет способствует улучшению ситуации на рынке труда.

Также прошла экспертная встреча на тему «Повышение эффективности компании за счет эффективного управления и поиска персонала», где председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Василий Пониделко рассказал о росте числа самозанятых граждан в городе. В настоящее время их количество достигло 720 тысяч человек.

Компания «Росатом» предложила стажировки для лучших конкурсантов, с возможностью трудоустройства по итогам программы. По словам руководителя отдела организации чемпионатов АНО «Корпоративная Академия Росатом» Алексея Красавина, стажировки доступны для профильных студентов с 18 лет.

Завершил день круглый стол на тему «Перспективы международного сотрудничества профессиональных сообществ». В рамках мероприятия эксперты отрасли обсудили инициативы по совместному использованию ресурсов и инновациям между образовательными учреждениями России и Беларуси.

Напомним, Финал Чемпионата «Профессионалы» продлится до 30 ноября. В нем принимают участие победители региональных отборочных этапов — школьники и студенты со всех регионов России.