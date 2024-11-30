Будущую станцию метро «Юго-Западная» начали обкладывать фасадом

В частности, на вестибюле станции устанавливают вентилируемый фасад, а также начали монтировать стеклянные панели фальш-фасада, что придает станции её окончательный внешний вид. Станция «Юго-Западная», также известная как «Казаковская», является одной из ключевых на новой коричневой линии петербургского метро. После открытия она станет важной точкой пересадки на красную линию метрополитена. Вместе с «Юго-Западной» в эксплуатацию планируется ввести и станцию «Путиловская», которая также будет частью этой линии.

Изначально запуск новых объектов планировался на конец 2024 года, но сроки сдачи сдвинулись, и теперь открытие ожидается в 2025 году.