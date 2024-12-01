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Невский проспект засиял новогодними огнями

С 1 декабря на Невском проспекте Петербурга включили подсветку новогодних украшений, и город погрузился в атмосферу праздника.

Невский проспект засиял новогодними огнями
Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Главная улица Северной столицы, украшенная яркими огоньками и гирляндами, засияла и привлекла внимание горожан и туристов, которые сразу начали фотографировать красоту и делиться снимками в социальных сетях. Для создания этой зимней сказки в центре Петербурга было потрачено 800 миллионов рублей.

Эти средства ушли на оформление новогодних гирлянд и других декоративных элементов, которые украсят город не только в период предстоящего Рождества, но и до конца новогодних праздников.

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