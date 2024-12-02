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В Петербурге назначили новых председателей комитетов по благоустройству и по природопользованию

В Петербурге 2 декабря произошли кадровые изменения в руководстве двух ключевых городских комитетов. Смольный сообщил о назначении новых председателей перед началом рабочего совещания с членами городского правительства.

В Петербурге назначили новых председателей комитетов по благоустройству и по природопользованию
Фото: baltphoto/Надежда Цветкова

На должность председателя комитета по благоустройству был назначен Сергей Петриченко. В своей новой роли он будет курировать вопросы, связанные с улучшением городской инфраструктуры, наведением порядка в благоустройстве и озеленении, а также модернизацией городской среды.

Также, с 3 декабря 2024 года, председателем комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности стал Кирилл Соловейчик. Он возьмет на себя ответственность за экологические инициативы города, защиту природных ресурсов и улучшение состояния окружающей среды.

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