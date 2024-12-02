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Петербург стал столицей финала Чемпионата «Профессионалы» до 2027 года

В Петербурге в «Экспофоруме» прошел финал Чемпионата «Профессионалы». С 26 по 30 ноября будущие профессионалы демонстрировали мастерство. По итогам было принято решение, что Северная столица продолжит принимать финал Чемпионата до 2027 года.

Петербург стал столицей финала Чемпионата «Профессионалы» до 2027 года
Фото: baltphoto

В этом году в Чемпионате «Профессионалы» (региональные и федеральные этапы) участвовали около 250 тысяч будущих молодых специалистов. В финальные дни соревнований «Экспофорум» посетило порядка 20 тысяч человек, среди которых также были представители 20 дружественных стран.

Заключительный день Чемпионата собрал множество гостей, включая министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Был отмечен высокий уровень организации и важность таких мероприятий для развития профессионального образования в стране.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что положительные отзывы участников стали основой для решения о проведении финала в Петербурге на протяжении следующих лет. Одной из важных тем обсуждения стало развитие среднего профессионального образования, в частности, проект «Профессионалитет». Он нацелен на модернизацию образовательных учреждений — в следующем году начинается ремонт общежитий и колледжей, участвующих в проекте.

Соответствующее поручение дано президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. На церемонии награждения победителей Чемпионата, которая прошла в «СКА Арене», были отмечены успехи участников в 75 компетенциях.

Петербуржцы продемонстрировали хорошие результаты, завоевав 22 медали: 4 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых. Лауреаты не только получили дипломы и призы, но и возможность стажировки и трудоустройства на крупнейших российских предприятиях.

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