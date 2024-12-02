Стало известно, как сильно подорожает «коммуналка» в 2025 году

Во второй половине 2025 года в России ожидается очередная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги, и в некоторых регионах уже определены новые размеры этой индексации. Ожидаемые изменения затронут не только основные показатели, но и предельно допустимые отклонения для отдельных муниципальных образований. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в открытых источниках.

Размеры индексации варьируются в зависимости от региона. В Московской области повышение платы за ЖКХ составит примерно 13,3%, в Республике Крым — 11,9%, а в Татарстане — около 17,5%. Эти цифры будут действовать в рамках нормативов, установленных для каждого региона с учетом его экономических и социальных характеристик. Такой подход также применяется и в других субъектах федерации, где индексация может быть скорректирована в зависимости от местных особенностей.

Для городов федерального значения, включая Москву, Петербург и Севастополь, на второй полугодие 2025 года установлено отклонение от индекса на уровне ноль. Это означает, что в этих городах тарифы на коммунальные услуги останутся без изменений по сравнению с предыдущими расчетами.