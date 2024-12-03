В Петербурге очистили более 5 тысяч госномеров в зоне платной парковки

За последние три месяца сотрудники отдела обеспечения фиксации Петербургского государственного казенного учреждения «Городской центр управления парковками» (ГЦУП) провели масштабную работу по очистке транспортных средств от посторонних предметов, припаркованных в зоне платной парковки. Всего очистили 5459 госномеров автомобилей, припаркованных с нарушением.

Особое внимание в рамках рейдов уделялось парковке на местах, предназначенных для инвалидов и людей, их сопровождающих. Из более чем 2 тысяч проверенных автомобилей, 487 были припаркованы незаконно, нарушив правила и заняв специализированные парковочные места.

Отдел обеспечения фиксации был создан в феврале 2023 года и с тех пор ежедневно проводит рейды в зоне платной парковки с 8:00 до 20:00. Инспекторы следуют заранее утвержденным маршрутам, проверяя не только соблюдение правил парковки, но и состояние дорожных знаков, информационных табличек и разметки.

Напомним, что за нарушение правил парковки, включая неправильную парковку на местах для инвалидов, предусмотрен штраф в размере 3 000 рублей. Оплатить его необходимо в течение 60 дней, иначе сумма штрафа удваивается, согласно статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.