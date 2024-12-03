Россиянам рассказали, как избежать ненужных расходов во время путешествий

Во время путешествий почти каждый сталкивается с неожиданными расходами, которые могут значительно повлиять на общий бюджет. Как подготовиться к поездке, чтобы минимизировать финансовые затраты, и что нужно учитывать, чтобы избежать неприятных сюрпризов? Об этом в интервью «Известиям» рассказала эксперт по туризму Елена Кошелева.

Главным советом Кошелевой является тщательное планирование бюджета. Эксперт советует заранее оценить все возможные расходы, такие как оплата проживания, транспортные расходы, питание и экскурсионные программы. Важно учесть также затраты на мелкие покупки, такие как сувениры или бытовые мелочи. Чтобы быть готовым к возможным непредвиденным ситуациям, рекомендуется создать резервный фонд.

Кроме того, путешественники должны заранее узнать о местных налогах и сборах. Например, в некоторых странах могут взиматься дополнительные сборы за проживание в гостиницах или курортные налоги.