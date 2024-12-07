Петербуржец потребовал 10 млн рублей у Смольного за «потерю времени»

Житель Петербурга подал иск к городской администрации, потребовав компенсацию в размере 10 миллионов рублей за время, которое он потратил на разработку и представление предложений по улучшению городской инфраструктуры. Мужчина считает, что его усилия, направленные на создание эскизов для новых мостов, дорог и других объектов, не были должным образом оценены властями, что и стало причиной подачи иска.

По словам руководителя пресс-службы судов Петербурга Дарьи Лебедевой мужчина, не удовлетворенный отказом властей принять его проекты, решил оценить моральный ущерб в крупную сумму. Он направлял свои предложения не только в Смольный, но и к депутатам и другим организациям, рассчитывая, что его инициативы будут учтены и приведут к улучшению условий жизни в городе, а также к трудоустройству. Однако все его обращения были отклонены, а ему были предоставлены разъяснения по порядку подачи предложений в рамках Генерального плана города.

Суд, рассматривавший иск, отказал в удовлетворении требований заявителя, поскольку не усмотрел противоправных действий со стороны городских властей. Тем не менее, мужчина не согласился с решением и подал апелляцию.