Россияне рассказали об эвакуации в Мьянме из-за землетрясения

В Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, ощущавшееся на территории соседних стран, включая Таиланд, Бангладеш и Китай.

Как сообщают очевидцы изданию 360.ru, подземные толчки вызвали панику среди местного населения и туристов.

Одна из туристок, находившаяся в Янгоне на девятом этаже жилого здания, рассказала, что во время приготовления пищи испытала сильный испуг от неожиданных толчков, которые были настолько мощными, что вызвали выплескивание воды из кастрюли. По ее словам, хотя в ее районе не зафиксировано серьезных разрушений, с потолка осыпалась штукатурка. Женщина отметила, что несмотря на частые землетрясения в регионе, столь сильные толчки наблюдаются впервые.

Другой свидетель событий, также находившийся в Янгоне, сообщил, что наибольшие повреждения получили столица страны Нейпьидо и крупный город Мандалай. Он описал, как здание, в котором он находился, сильно раскачивалось, вынуждая всех экстренно эвакуироваться на улицу. По словам собеседника, люди не спешат возвращаться в помещения, опасаясь повторных толчков. Местные жители утверждают, что подобного по силе землетрясения не наблюдалось в стране последние шесть лет.

На данный момент официальной информации о количестве пострадавших и масштабах разрушений не поступало. Власти и спасательные службы продолжают оценивать последствия стихийного бедствия.