Гендиректор РГБ оценил идею аналога «Пушкинской карты» для покупки книг

Генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда положительно оценил идею создания аналога «Пушкинской карты» для дошкольников, позволяющего приобретать детскую литературу с использованием государственных средств.

Он подчеркнул важность подобных инициатив для популяризации чтения среди детей, пишет ТАСС. Дуда отметил привлекательность самой концепции — предоставление виртуальных средств для покупки книг.

Однако спикер акцентировал внимание на необходимости тщательной проработки деталей реализации проекта. Ключевыми вопросами являются механизм функционирования программы, критерии отбора книг для программы, а также процедура исключения неподходящих изданий. Он указал на важность четкого определения ответственных за формирование списка книг и контроль качества предлагаемой литературы.

Идея создания «книжной карты» для дошкольников ранее была предложена советником президента по культуре Еленой Ямпольской и поддержана помощником президента Владимиром Мединским, который назвал ее прекрасной социальной мерой.