В Петербурге стартовала весенняя уборка дорожных знаков и светофоров

В Санкт-Петербурге приступили к плановым работам по приведению в порядок технических средств организации дорожного движения.

Работу проводятся по заказу Дирекции по организации дорожного движения, подведомственной Комитету по транспорту Петербурга. Специалисты очищают дорожные знаки и светофоры от накопившейся за зиму грязи, а также удаляют несанкционированные объявления и граффити.

За поддержание порядка на улицах города отвечают шесть подрядных организаций. В работах круглосуточно участвуют 12 аварийных бригад. Они занимаются ручной очисткой, ремонтом и восстановлением элементов дорожной инфраструктуры.

Каждый месяц они приводят в порядок около 3,5 тысячи объектов. Особое внимание уделяется устранению незаконной рекламы, которая чаще всего появляется на поверхностях дорожных знаков, светофорных модулях, контроллерах и кабельных коробках. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Также представители ведомства добавили, что чистота дорожных знаков и светофоров важна для безопасности движения, так как загрязненные объекты хуже различимы для водителей и пешеходов. Под наблюдением Дирекции находится около 160 тысяч знаков и почти 2 тысячи светофорных объектов.

Круглосуточная диспетчерская служба оперативно реагирует на проблемы и координирует работы бригад по заявкам горожан.

Отметим, что сотрудники «Организатора перевозок» участвовали в стратегической сессии по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Пресс-служба учреждения сообщает, что на мероприятии представили около 40 проектов, запланированных на текущий год.

Напомним, ранее Комтранс рассказывал, что в Петербурге проводится также работа по эвакуации брошенных и разукомплектованных транспортных средств с улиц. Глава Комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев уточнял, что невостребованные в течение длительного времени разукомплектованные транспортные средства по решению суда признаются бесхозяйными и утилизируются.