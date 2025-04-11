Полицейские сняли 14-летнего зацепера с крыши «Сапсана»

Сотрудники транспортной полиции задержали 14-летнего зацепера. Подросток находился на крыше высокоскоростного поезда «Сапсан» по маршруту Москва–Санкт-Петербург.

Данные о нарушителе были переданы сотрудникам дежурной части Московского вокзала от работников транспортной безопасности. На месте правоохранители задержали правонарушителя. Им оказался 14-летний петербуржец, который зацепился за состав на станции Чудово.

Сотрудники полиции провели с подростком профилактическую беседу и поместили его в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей до приезда родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции СЗФО.

Правоохранители составили протокол в отношении законного представителя подростка за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.