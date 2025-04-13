Смертельное ДТП в Ленобласти стало поводом для проверки полицией

В Кировском районе Ленинградской области сотрудники полиции проводят расследование смертельного дорожно-транспортного происшествия на автодороге «Кола».

Авария произошла вечером вечером 12 апреля на 50-м километре трассы, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Polo, мужчина средних лет, совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем «ВАЗ 21041», за рулем которого находился молодой человек. После аварии Volkswagen Polo выехал за пределы проезжей части, наехал на опору освещения и перевернулся.

В результате ДТП виновник происшествия получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Водитель «ВАЗа» получил травмы различной степени тяжести. О его состоянии на данный момент нет подробной информации.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.