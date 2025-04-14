Петербуржцам рассказали о выставках с 14 по 20 апреля

Жителям Санкт-Петербурга посоветовали, как культурно провести неделю, с 14 по 20 апреля.

Для любителей истории и фотографии подойдет персональная выставка Эммануила Евзерихина в РОСФОТО, которая продлится до 5 мая, пишет «Афиша Петербурга» . Более чем 140 оригинальных фотографий легенды советской фотожурналистики, автора снимков из разрушенного Сталинграда предстанут перед вашими глазами.

Можно посетить выставку «Августейший управляющий Русского музея» в Русском музее, она продлится до 6 мая. Зрителям предстоит погружение в историю Русского музея и жизнь великого князя Георгия Михайловича Романова, первого управляющего музеем. Имперский шик, архивы и культурная политика конца XIX века — вот что увидят посетители выставки.

Также можно сходить на «В поисках нелогичного» с 8 по 29 апреля. Это экспозиция в Музее Фаберже, предлагающая взглянуть на привычные вещи под необычным углом.

Для ценителей современного искусства подойдет выставка «Несгоревшие сны». Фото Сергея Свешникова (Art of Foto, до 28 апреля). Здесь можно будет посмотреть на фотографии, балансирующие на грани сновидений и реальности.

Выставка современного искусства, сочетающая фото, видео и пространственные иллюзии «Это ловушка. Это место — нигде, и это навсегда» состоится в галерее «Анна Нова», она продлится до 21 апреля.

Кроме того, из необычного следует посетит постоянную экспозицию Музея Арт и Факты в пространстве Vokzal, которая работает постоянно. Зрителей ждут городские артефакты, архивы и повседневность как искусство, созданные при участии ИИ.