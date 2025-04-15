В Петербурге впервые пройдет выставка молодых художников из ДНР

С 16 по 27 апреля в Зеленом зале Петербургского Союза художников в рамках выставки «Молодость Петербурга» пройдет первая экспозиция молодых авторов из Донецкой Народной Республики.

Как сообщает «Петербургский дневник», на выставке будут представлены работы 17 участников из ДНР с разнообразием жанров: живопись, графика и другими направлениями.

Куратор проекта — Александр Кока. Выставка станет площадкой для творческого диалога между художниками из ДНР и Петербурга.

Экспозиция разместится в историческом здании Императорского общества поощрения художеств. Вход с балкона Большого зала.